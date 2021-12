Gyanúra adhat okot az irreálisan alacsony ár is, mert ez esetben fennáll a veszélye annak, hogy silány minőségű, hamis terméket kap a vevő, de az is előfordulhat, hogy a termék soha nem érkezik meg. Online vásárlások esetén fontos ellenőrizni, hogy a weboldalon jól azonosítható-e a kereskedő, megtalálható-e az elérhetősége. – A magyar nyelvű honlap vagy a „.hu” végződés nem feltétlenül jelenti, hogy hazai kereskedőtől rendelünk. Külföldi forgalmazóra utalhat többek között az is, ha a honlap szövege magyartalan megfogalmazású, nyelvtani hibáktól hemzseg.