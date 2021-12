Két elismerést is bezsebelt

Hajnalné dr. Nagy Szilvia Anett a junior Szentágohai-díj mellett Bárány Róbert-elismerésben is részesült, melyet szintén a stressz és depresszió talaján kialakuló eltérések kapcsán kaphatott meg. Végzettsége szerint radiográfus is, amiben nemcsak az MR-képalkotás, hanem a röntgen, az ultrahang, és a CT mellett a nukleáris medicina is szerepet kap. – Olyan hivatást kerestem, amiben a betegségek, kórok vizsgálódása kombinálható a műszaki fejlesztésekkel, így találtam rá a Diagnosztikai Képalkotásra – vélekedett a PTE Szentágothai János Kutatóközpont Strukturális Neurológiai kutatócsoportjának tagja.