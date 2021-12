A baranyai horvátság számos karácsonyi programmal készül a karácsonyra. A Miroslav Krleža Óvoda, Iskola, Gimnázium és Kollégium zene- és tánc­csoportja például több alkalommal is fellép a baranyai és környékbeli horvát települések ünnepi programjain – számolt be Kovács Gergely, az intézmény ének-zene és népzeneoktatója. A horvát iskola és óvoda gyermekei népismeretóra keretén belül is megismerkednek a horvát karácsonyi dallamokkal, versekkel és mondókákkal.

A karácsonyi asztal a magyar szokásokhoz hasonlóan kiemelt szerepet tölt be az ünnephez kötődő horvát népi hagyományokban, minden eleme szimbolikus jelentéssel bír.

– A hagyomány szerint három terítőt helyezünk egymásra, alulra egy nagyon egyszerű kerül, majd egy hétköznapi terítő, végül pedig a díszes ünnepi anyag – mesélte Bosnjak Mirjana néprajzkutató, a mohácsi Kanizsai Dorottya Múzeum munkatársa. A rétegek közé szokás szalmát tenni, ezzel is közelebb hozva a kis Jézus születésének szerény körülményeit, a betlehemi jászlat az ünneplő családhoz.

– Az asztalra kerülő hosszú, fehér gyertya a Megváltót, három vékony sárga pedig a Szentháromságot jelenítette meg az ünneplők körében. Fontos volt a piros alma is, melyet elosztottak a család tagjai közt, ezzel az egészséget és az egységet is kifejezve – fogalmazott a néprajzkutató, aki hozzátette, a karácsonyi ünnepkör szokásai közt rendkívül archaikus elemeket is tartalmaz. A horvátság körében is fontos hagyomány a Luca-búza ültetése, mely a bőséget és az új életet is jelképezi.

A szentesti vacsora még böjti étkezésnek számított, ezért is kaptak nagy szerepet a halból készült fogások, valamint a tészták is zsír- és élesztőmentesek voltak. A nehezebb, húsos ételek december 25-étől következhettek. A méz is mindig helyet kapott az asztalon, mely szintén hagyományos Jézus-szimbólum.

A betlehemezés a horvát néphagyományokban is fontos helyet foglal el. A Tanac Néptáncegyüttes tagjai karácsony környékén szokás szerint a Pécs környéki, illetve drávamenti horvát falvak időseit is felkeresik énekes műsorral – számukra kiemelt jelentősége van a betlehemezés szokásának. Mindemellett a horvát népzenét játszó Vizin Zenekar is rendszeresen közreműködik a környékbeli együttesek karácsonyi fellépésein.

A mohácsi Kanizsai Dorottya Múzeumban Kersics Anka magyarországi sokác opera- és népdalénekes életéről szóló kiállítás várja a látogatókat, ahol külön sarkot szentelnek a sokác hagyományoknak. Itt a karácsonyi szokások bemutatására is sor kerül, számos interaktív élményfoglalkozást is tartanak a kisebbeknek, akik karácsonyi népi énekekkel, mondókákkal és táncokkal is megismerkedhetnek.