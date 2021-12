Amely sztorik aztán néha annyira jók, hogy észrevétlenül beépülnek a kollektív memóriába, s évek múlva már arra sem emlékezünk tisztán, hogy kivel is történt pontosan. A mostani összeállításunknál még nincs erről szó: megvan mindegyik kép mögött a történet, az is, hogy ki volt ott, az is, hogy miért. De az igazság az, hogy a képek önmagukét beszélnek.