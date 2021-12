– Magyar és angol nyelven is oktat. Hogy viszonyul a tanításhoz?



– Számomra mindig inspiráló a fiatalokkal foglalkozni. Rendkívül nagy felelősség is, hiszen nem mindegy, milyen orvosi példát látnak maguk előtt a hallgatók és a rezidensek. Meggyőződésem, az oktatás alapja a hitelesség. Ösztönöz a szakmai ismeretek naprakész szinten tartásában is.



– Van terület, amelyet fontosnak tart az orvosképzésben?



– A szakmai felkészültség mellett a kommunikációt alapvetőnek tartom. Elengedhetetlen az empátia, a társadalmi különbözőségek kezelésének képessége. Az orvosi ellátás kapcsán gyakran kiemelik a helyzet asszimetriáját. A szenvedő, problémával, esetleg szorongással küzdő betegnek kihívás ez a kommunikációs helyzet, az orvosnak segítenie és támogatnia kell.



– A gyakorlatban mi a szakterülete?



– A gyermekgyógyászat mellett nefrológus vagyok, ez a vese és a vizeletelvezető rendszeri problémák gyógyítását jelenti, ezen belül főként a gyermekkori hólyagműködési zavarokkal foglalkozom. E problémakör igen összetett, rengeteg szorongást és kellemetlenséget okozhat a gyerekeknek és családjuknak. Kiemelten fontosnak tartom a komplex megoldásokat e téren. Indítottunk egy országos komplex uroterápiás kezelési szolgáltatást, a Vizelési Tréning Programot, több mint 1500 gyermeknek tudtunk 2006 óta segíteni.



– Miben különbözik a gyermekorvosi munka a felnőttek gyógyításától?



– A gyermekekkel mindig öröm dolgozni. Az őszinte, nyílt kommunikációjuk és a rendkívül éles megfigyeléseik színessé teszik a velük való munkát. Muszáj alkalmazkodni, nyitottsággal fordulni hozzájuk. Rögtön megérzik, ha valaki feszült, dekoncentrált. A gyermekorvosi munka része a háromoldalú kommunikáció, a szülők fontos szereplők a folyamatban. Jó érzés, hogy több olyan szülő is hozzám hozta gyermekét, akit kiskorában szintén én kezelhettem. Minden orvosi területen fontos az odafigyelés és az értő meghallgatás. Ezt persze nem könnyíti meg, hogy sokszor rövid idő jut egy betegre, e területen még változtatnunk kell, már vannak a helyzet javítására irányuló törekvések. Segítene például, ha a gyermekek kisebb betegségeit illetően az iskolai hiányzások igazolásában a szülőknek nagyobb kompetenciájuk lenne.



– Hogyan kapcsolódik ki?



– Szeretek főzni és sütni, a hétköznapi fogásoktól kezdve a különlegesebb ételekig. Részt vettem egy tematikus cukrász tanfolyamon is, hogy profiktól tanulhassak. Ez egyfajta alkotó munka, kikapcsol és ráadásul mindenkinek örömet szerez. A természetjárás is fontos része az életemnek, társaságban és egyedül is járom az erdőt. Jó beleolvadni a természetbe, illetve felidézni az édesapámmal közös emlékeket, ugyanis vele is rengeteg időt töltöttünk az erdőben.



Már több mint húsz éve oktat az egyetemen

Dr. Sándor György 1969-ben született Pécsett. Orvos családból származik, így a gyógyítás gyakorlata kezdettől jelen volt az életében. A pécsi egyetem elvégzése után a prof. dr. Méhes Károly által vezetett Gyermekklinikára került, melyet megtiszteltetésnek tart. 2006 óta saját praxisában dolgozik. Több mint 20 éve oktat, 10 éve a család­orvosképzésben, részt vesz szakvizsgáztatásban is. Fontos számára a sport, a kosárlabda, a teljesítménytúrák és a kerékpározás. Két lánya és egy nevelt lánya van. Párjával, Barbarával szívesen utaznak, kedvenc úti céljuk Olaszország, de még rengeteg tervük van.