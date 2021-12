Auth szavaira reagálva hozzátette: korábban is járt itt néha egy-egy kutyás, de nem ennyien, és mióta megvan a futtató, szinte non-stop kell hallgatniuk hétfőtől vasárnapig a kutyaugatást, amihez jobb idő esetén még a gazdák hangoskodása is társul. Kisgyerekes családok is laknak a házban, és már a gyerekek panaszkodnak: nem tudnak aludni.