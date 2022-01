A fiatalokat különböző képzésekkel, tanácsadásokkal segítették az életpálya-tervezésben, a jövőjükre és a munka világára való felkészülésben. Az ifjúsági műhelyben ehhez kapcsolódó rendezvényeket, programokat is megvalósítottak. A legfontosabb célul az ifjúság felkarolását, ezáltal a fiatal korosztály helyben tartását, az erre való ösztönzést tűzték ki, ebben a pályaorientációs programok is segítettek. Mindemellett a különböző generációk egymáshoz való közelítését is elő kívánták segíteni a műhelyben.

A projektbe bekapcsolódó fiatalok különféle prevenciós előadásokon, önéletrajzíró workshopokon, állásinterjúkra való felkészítésen vehettek részt. Tanácsadás keretén belül az egyéni kompetenciáik felfedezésében is kaptak segítséget, ezen felül pedig közösségi délutánokat is szerveztek.

A projekt keretén belül eszközök vásárlására is lehetőség nyílt, ez tovább segített a helyi ifjak lelkesedését fokozni. Társasjátékokat, Xbox játékot, projektort is beszereztek, illetve egyéb hasznos segédeszközök is színesítették a közösen eltöltött időt.

A kezdeményezés a tapasztalatok alapján a város életében is meghatározónak bizonyult, a társadalmi összetartás erősítése mellett nemcsak az önfejlesztésben, de a közösségépítésben is segítséget jelentett a város lakossága, kiáltképp a fiataljai számára.