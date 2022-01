Az elmúlt években a Volánbusz Zrt.-nél lezajlott, és jelenleg is tartó járműbeszerzési programnak köszönhetően Baranya útjait is túlnyomórészt korszerű autóbuszok járják. A flotta jelentős része az utasok számára biztonsági övekkel is felszerelt, amelyek értelemszerűen nem csak dísznek kerültek oda - olvasható a Pécsi Újság.hu hírportálon.



Megkeresésünkre a Volánbusz azt közölte, a társaság üzletszabályzata szerint „azokon az autóbuszokon, amelyeken állva nem, csak az ülőhelyeket elfoglalva szabad utazni, és az autóbusz-ülések biztonsági övvel fel vannak szerelve, annak használata (becsatolása és becsatolt állapotban tartása) az utazás megkezdésétől a befejezéséig kötelező”. Ez alól kivétel a buszállomásokon és más pihenőhelyeken való tartózkodás ideje.



A KRESZ értelmében nem kell becsatolni a biztonsági övet a lakott területen menetrend szerinti személyszállítást végző, valamint az olyan buszokban, amelyek álló utasokat is vihetnek. A harmadik életévüket be nem töltött gyermekek és a külön jogszabályban meghatározott, orvos által kiállított igazolással rendelkezők számára sem kötelező a használat.

Munkatársunk tapasztalata szerint sokan tájékozatlanságból vagy nemtörődömségből nem csatolják be a biztonsági öveket az autóbuszokon, pedig hatósági ellenőrzés során akár bírságot is kaphatnak a szabálysértők. Más kérdés, hogy erre egészen minimális az esély.



Mindenesetre a biztonsági övekkel felszerelt buszokon piktogramok jelzik a kötelező használatot, illetve a járművezetők is felhívhatják erre a figyelmet, de minden utas a saját felelősségére dönt.

Az úgynevezett országos besorolású menetrend szerinti járatokban közlekedő autóbuszok mintegy kilencven százalékában találhatók biztonsági övek.



Ilyen járművek naponta jellemzően Pécsről Győrbe, Budapestre, Zalaegerszegre, Szombathelyre, Tapolcára, Szegedre, Kecskemétre, illetve Tatabányára és vissza közlekednek. Az utasok a Pécs–Komló viszonylatban is gyakran találkozhatnak biztonsági övekkel felszerelt, korszerű buszokkal.