– Májusban az akkor hatályos kormányrendelet értelmében még csak védettségi igazolvánnyal lehetett látogatni az állatkertet, ezért a korábbi évek ezen hónapjához képest nagyon gyenge volt a forgalom, de akkor legalább már volt bevétel. Amint ezt a korlátozást feloldották, onnantól kezdve – az augusztust kivéve – minden hónapban rekordot döntött a látogatók száma – mondta Andricz Bertold, a Pécsi Állatkert igazgatója. Hozzátette, a megelőző évben a járvány második hulláma idején felkészültek arra, hogy bezárások is lehetnek, ezért nagyon szigorú, takarékos gazdálkodással működött az intézmény, amelynek köszönhetően a májusi nyitáskor is majdnem három havi tartalékuk volt. A bezárás miatti látogatószám-kiesést persze nem hozza vissza semmi, ugyanakkor feszes gazdálkodásnak, az ágazati bértámogatásnak, a járulékkedvezményeknek és egy egyösszegű kormányzati támogatásnak köszönhetően a Pécsi Állatkert működése stabil lábakon áll, sőt pénzügyileg kifejezetten jól fordulhattak 2022-re.



– Nagyobb fejlesztésbe nem mertünk kezdeni, az építőipari árak emelkedése sem tette ezt lehetővé, ugyanakkor kisebb volumenű beruházásokkal igyekeztünk a szolgáltatás színvonalát fenntartani. A sörényes hangyászoknak kifutót építettünk, az akvárium-terráriumban egy-két átalakítás történt – mondta az igazgató.



Ami az állatokat illeti, ők a megtakarításokból semmit nem vettek észre, az ő ellátásuk és életkörülményeik nem változtak. Az Európai Állatkertek és Akváriumok Szövetségének tagjaként a Pécsi Állatkertnek is fenn kell tartania a genetikai változékonyságot, amelynek következtében tavaly is volt elköltözött szaporulat, és érkeztek új állatok is. Az új jákópapagájokat tavasszal mutatják majd be, de tavaly bővült a tengerihal-állomány is, ugyanis a Pécsi Állatkert ismét megpróbálkozik a rája tartásával. Bővült a medúzaállomány, és az édesvízi ráják száma is.



Sikeres volt az új program

A pécsi önkormányzattal kötött együttműködésnek köszönhetően a pécsi óvodáscsoportok ingyen látogathatták a Pécsi Állatkertet. Az intézmény emellett az idén csatlakozott a Lázár Ervin Programhoz is, így jövőre az általános iskolások évente egyszer ingyen látogathatják az intézményt. Emellett most zárul az Emberi Erőforrások Fejlesztési Operatív Programban lezajlott élménypedagógiai pályázat is, a programok megvalósítása majdnem teljes egészében az állatkertben zajlott, ahol összesen 33 baranyai iskolából 11 ezer gyermek számára szerveztek ingyenes foglalkozásokat.