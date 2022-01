Mint azt Vidák Krisztinától, Szászvár polgármesterétől megtudtuk, ha elnyerik a támogatást, a költségbecslés szerint a tetőszerkezetet és az alsó szintet tudnák helyreállítani a 250 millió forintból. A cél, hogy az épület visszanyerje közösségi funkcióját, a konyha és az étterem felújításával a közétkeztetést is ismét innen oldanák meg. Többek közt a fűtés, a vízvezetékrendszer, a burkolatok cseréjét tervezik, az étterembe székeket, asztalokat is vásárolnának a pénzből.

A pályázat kiegészítő elemeként a főtérre okospadot és térfigyelő kamerákat telepítenének, ezen kívül a vásártér füvesítése is része a projektnek.

Vidák Krisztina kiemelte, az elmúlt két évben folyamatosan kereste a lehetőségeket a faluház újjáépítéséhez az önkormányzat, a tűzeset óta ez a mostani az első olyan pályázat, amely lehetőséget nyújt a renoválására – az eredményre mindössze két hónapot kell várni, döntés a beadványról márciusban várható.

Mint ismeretes, az önkormányzati panziónak és vendéglőnek is helyet adó épület bő két évvel ezelőtt vált a lángok martalékává, a szászváriak életében központi szerepet betöltő szálláshelyből és az alatta lévő étteremből – ahol az óvodások, iskolások számára is főztek, illetve ahonnan bonyolították a felnőtt szociális étkeztetést – a tűzvész következtében szinte semmi nem maradt.

Sátrat is vásárolnának

Egy korszerű rendezvénysátor vásárlására is adott be pályázatot a minap a szászvári önkormányzat, a Magyar Falu Program keretében. A település rendezvényein használnák elsősorban az új 16-szor 8 méteres sátrat, a pályázat részeként továbbá 12 hónapon át egy napi 8 órában foglalkoztatott közösségszervező bértámogatására is nyílik lehetőség. Az önkormányzat bízik a pozitív elbírálásban.