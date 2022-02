A Szigetvári Vigadóban tartott sajtótájékoztatón Nagy Csaba elmondta, az egyedülálló kezdeményezés az elmúlt években elindította a falvakban a fejlődést. Számos területen hozott eredményeket, közösségszervezés, infrastrukturális fejlesztések, felújítások, eszközbeszerzések és bértámogatások területén egyaránt.

Gyopáros Alpár kormánybiztos hangsúlyozta, a Magyar Falu Program egyedisége abban áll, hogy olyan fejlesztésekre ad lehetőséget, amelyeket a falvak vezetői kérnek, amelyekre a településeknek valóban szükségük van, így a valós helyi igényekhez illeszkedik a program.

A kormánybiztos úgy fogalmazott, a Kormány hosszú távban gondolkodik a programot illetően, a falvak lemaradottságára kívánnak valódi megoldást nyújtani, így nyolc-tíz éves időtávot tartanak megfelelőnek. Eddig három év telt el, s már most számos fejlesztésre kerülhetett sor, így tervezik a folytatást is.

A program alapvetése, hogy a pályázati eljárás és elbírálás minél gyorsabb és egyszerűbb legyen, ne kelljen éveket várni a támogatási összegek folyósítására. Azzal is törekednek az életszerűségre, hogy a települések vezetői a hirtelen felmerülő problémák, sürgős esetek kapcsán is kérhessenek segítséget.

A vidékfejlesztő pályázat lehetősége 2022-ben is tovább folytatódik és nyitva áll az aktív kistelepülési vezetők előtt. Fontos pillér a Magyar Falu Program, mellyel a családok vidéki letelepedését és otthonteremtését is segítik. Emellett hangsúlyos az olyan alapvető infrastruktúra kiépítése, mint az utak javítása. A program többek között továbbra is lehetőséget ad faluházak, óvoda- és iskolaépületek, orvosi rendelők felújítására, tanya- és falugondnoki buszok beszerzésére. Lehetőség van közösségi terek kialakítására, testnevelési és sportinfrastruktúra fejlesztésére, illetve szolgálati lakások kialakítására. Ezen felül a falvakban működő civil szervezetek támogatása is megvalósítható.

A sajtótájékoztatót követően fórumot tartottak a vidéki polgármesterekkel, akik kérdéseket, meglátásokat fogalmazhattak meg, melyekre Gyopáros Alpár és Nagy Csaba reagáltak. Az egybegyűlt vezetők egyetértettek abban, hogy a Magyar Falu Program élettel tölti meg a vidéki falvakat, reményt adva az ott élők számára.