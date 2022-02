Nagyrészt az egyháznak köszönheti a lakosság, hogy a falu egyik legközpontibb eleme új köntösben pompázhat. Emellett számos létfontosságú fejlesztéssel gazdagodott a község.

– Örülünk, hogy felújították a parókiát, és még eszközöket is kapott a létesítmény. Külön öröm, hogy az orvosi rendelő is modernizálva lett, valamint járdák is épültek. A templom tetőszerkezetét is már lecserélték, tavasszal pedig kívülről is tatarozva lesz – mesélte Bónis Imre.

A közeljövőben is számíthatnak újdonságra a település lakói. Bővíteni szeretnék a játszóteret, de a kultúrház felújítását is tervezik, ugyanis legutóbb a rendszerváltás idején lett renoválva az épület.

Mindemellett ma nyugdíjas napot ünnepelnek a helyiek, de készülnek farsangi, nőnapi és falunapi mulatságra is.