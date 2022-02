Totálisan el van tájolva a baloldal!

„Tér- és időzavarba kerültek a baloldal szónokai Pécsett! A baloldal kampánynyitóján Márki-Zay miniszterelnök-jelölt Komlón az ózdiakat köszöntötte, Gyurcsány felesége, Dobrev Klára pedig Pécsett a jövő áprilisi választásokra buzdított.

Mellár Tamás láthatatlan képviselő ismertette a 90-es rendszerváltás pontjait. Szerinte nem a Gyurcsány-féle 2006-os rendőrattak idején, hanem most van diktatúra. Szerinte ma nincs piacgazdaság, nincs középosztály sem, csak a kommunizmusban volt. Ő jól emlékezhet rá, hisz az egypártrendszert is kiszolgálta. Ő annakidején Gyurcsányt is átsegítette a vizsgákon...

Mindezt csak Péterffy Attila tudta alulmúlni, aki azt állította, hogy a FIDESZ adósította el Pécset. Bizonyára két hazugság között ő is emlékszik, hogy a polgári kormány 43 milliárdnyi adósságot fizetett ki a szocialista városvezetés után. Emellett azt is tudnia kellene a polgármesternek, hogy nemhogy nem bünteti a kormány Pécset, ahogy ő állítja, hanem milliárdokkal segíti a pécsi beruházásokat az egyetemen és a városban. Péterffyék ezek szalagátvágásával tudnak csak felmutatni valamit.

Szakács László hazalátogató budapesti jelölt pedig ordasat füllentett, amikor azt állította, hogy Pécsett az egyetem és a kultúra ki van zsákmányolva. A kormány duplájára emelte az egyetem működési és beruházási támogatását, és gyakorlatilag eltartja a Zsolnay Negyedet és a Kodály Központot Pécs önkormányzata helyett.

A baloldal láthatóan kétségbeesetten próbálja győzködni az embereket, hogy ne a szemüknek, hanem a fülüknek higgyenek.

Talán ennek a bűvészkedésnek köszönhető, hogy már maguk se tudják, hogy éppen hol vannak, mikor és miért... Rájuk bízni a kormányzást életveszélyes lenne.

Mi ehelyett előre menjünk, ne pedig hátra, a kudarcokkal teli Gyurcsány-korszakba! ”

Pécs, 2022. február 12.

Fidesz-KDNP-ÖPE frakciószövetség