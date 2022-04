Több tízezernyi virág fogja díszíteni idén tavasszal is Pécs utcáit, a hagymás növények már kibújtak, pár hét múlva már a rózsák is virágozni fognak, amelyhez júniusban az egynyáriak is csatlakoznak.

Ahogy megérkezik a tavasz, úgy szaporodnak meg a zöldterületi munkák is Pécsen. A Biokom NKft. szakemberei folyamatosan dolgoznak azon, hogy a várost idén is díszbe öltöztessék a több tízezernyi virágzó növénnyel. Az ehhez szükséges munkálatok azonban már 2021. őszén elkezdődtek. 22 ezer vásárolt és 26 ezer saját kezelésű nárciszt, tulipánt és egyéb hagymás évelőt, valamint 24 ezer kétnyári palántát ültettek el a város területén lévő virágágyakba, edényekbe.

Egynyári dísznövényekből tavasszal csaknem 30 ezer palántát fog elültetni a Biokom NKft. szerte a városban, valamint 2000 évelő növénnyel is gazdagodik Pécs. Utóbbiakat a díszfüvekkel vegyesen a nagy forgalmú és kiterjedésű zöldterületekre helyezik el a társaság munkatársai, mint például a Siklósi út, a Tüzér utca vagy az Aidinger János út mentén.