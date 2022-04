Jelentős összegekből fejlődhetnek a baranyai falvak az elkövetkezendő időszakban. Múlt hét második felében több község polgármestere is örömteli hírt osztott meg a lakosokkal: támogatást nyert a TOP Plusz keretében beadott pályázatuk. A teljesség igénye nélkül néhány példa: Egerág szabadidőparkra 129 millió, Beremend sportöltöző fejlesztésére 85 millió, Szederkény közparkra, játszótérre és ifjúsági klubra 239 millió, Hosszúhetény a moziépület felújítására 171 millió forint támogatást nyert.



A Baranya Megyei Önkormányzat segítségével Szederkénynek sikerült komplex anyagot összeállítania s benyújtania, így projektjük 3 helyszínt érint. Szeretnék vonzóbbá tenni a települést a fiatalok számára, olyan fejlesztéseket képzeltek el, amelyek kimozdíthatják őket – s az idősebbeket is – a képernyők elől, s Szederkényt egy igazán vonzó, fiatalos, lendületes hellyé varázsolják. A projekt része a Sica park néven tervezett park a falu központi részén, melyben szökőkút, fitneszpark, szabadtéri színpad is helyet kap, továbbá a régi moziépületben (felújítása után) kialakítanak egy ifjúsági klubot is.

A fejlesztés 3. elemeként pedig egy gördeszkás és bringaparkot terveznek a pizzéria mögötti üres önkormányzati telken.



Egerág is szabadtéri fejlesztési tervekkel pályázott, az elnyert támogatásnak köszönhetően pedig a központi parkot rekonstruálják és újítják meg: szabadtéri színpaddal, nyilvános mosdókkal, játszótérrel, térkő burkolatos sétánnyal, közvilágítással, valamint utcabútorokkal szerelik fel a területet.

Beremenden a támogatásból a sportöltöző épületének külső és belső felújítása történik meg, többek között a nyílászárók, a gázkazán, a kerítés cseréjével és a villamoshálózat felújításával. A fejlesztéshez eszközbeszerzés is kapcsolódik, így kültéri térfigyelő kamerarendszerrel s a környezetbe illő, minőségi utcabútorokkal fejlesztik a települést.



Nemcsak a nagyobb községek, hanem a kistelepülések is fejleszthetnek a TOP Plusz-forrásból. A kevesebb mint 400 lakosú Szalatnak több mint 36 millió forintot nyert egy egyedülálló játszópark megépítésére és buszmegálló kialakítására.



Megújulhat a régi mozi épülete is



Hosszúhetényben a moziépület felújítására nyert támogatást az önkormányzat. Az épület alsó szintjén közösségi teret alakítanak ki, házasságkötéseknek, díjátadóknak, egyéb üléseknek ad majd helyet a megújult rész, a felső szinten pedig állandó kiállításokat képzeltek el. A meglévő nagy méretű mozitermet egy fallal választják le a karzatos résztől, és házasságkötő teremként fog szolgálni. A terem padozatát az udvaréval egy síkba hozzák, és nagy méretű üvegezett felületeket kap. A belső udvar a gyalogosforgalomhoz, a házasságkötő teremhez igazítva igényes, parkos kialakítást kap, a hátsó udvaron pedig parkolókat és gazdasági bejáratot építenek. Az épület kívülről is teljesen megújul, igazodva a község arculatához.