A Szekszárdi Törvényszék tavaly nyáron hozott ítéletében bűnsegédként és társtettesként elkövetett költségvetési csalásban, hamis magánokirat felhasználásában és számvitel rendjének megsértésében első fokon bűnösnek találta Pécsvárad polgármesterét, Zádori Jánost. A büntetőper elsőrendű vádlottját ezért négy év hat hónap börtönben letöltendő szabadságvesztésre, és húszmillió forint pénzbüntetésre ítélték. A politikust ezen kívül öt évre eltiltották a közügyektől, valamint hat évre gazdasági szervezetek vezetésétől, emellett 240 millió forint vagyonelkobzással sújtotta a bíróság.

A vádlottak fellebbezése után az ügy a Pécsi Ítélőtáblára került, amely kedden azért kötelezte új eljárásra a Szekszárdi Törvényszéket, mert az ügyben eljáró egyik bírónak az elfogultságát nem állapították meg, nem zárták ki az eljárásból. Ezt még 2019-ben és 2020-ban is kezdeményezte az ügy harmadrendű és negyedrendű vádlottja, korábban ugyanis a szóban forgó bíró más, velük szemben folytatott ügyben maga jelentette be az elfogultságát.

A Zádori-féle büntetőperben azonban a bíróság nem foglalkozott a kizárási indítványokkal, pedig a fentiek miatt ki kellett volna zárni a bírót az eljárásból.

Zádori János polgármester a megismételt eljárás után lapunknak azt mondta, hogy az ítélet hatályon kívül helyezése rendben van, de a beadványunkban ennél sokkal súlyosabb eljárási hibákat tártak fel, nem tudható, hogy a másodfokú bíróság egyáltalán el tudott-e jutni odáig, hogy ezekkel is foglalkozzon érdembe.

– Rengeteg új információ került a birtokunkba, további szakértői véleményeket kaptunk, és bízom abban, hogy a hozzá nem értő, iskolai végzettség nélküli szakértők véleményét nem veszik figyelembe a megismételt eljárásban, mert azok a vicc kategóriájába tartoztak – mondta.

Az ügy szálai még 2012-be nyúlnak, a polgármestert pedig 2016-ban gyanúsították meg, ezért arra a felvetésünkre, hogy akár el is évülhet a bűncselekmény az új per ideje alatt, azt mondta, hogy jogilag ezzel nincs tisztában, de nem emiatt szeretné, ha felmentenék.

– Továbbra is úgy gondolom, hogy ez volt Magyarország legtöbbet ellenőrzött beruházása, még a nyomozati és bírósági szakaszban is vizsgálták a hatóságok és hibátlannak találták – fogalmazott.

Szerinte, egyébként a település belső ellenzéke rendszeresen "figyelmezteti a lakosságot" az eljárásra, néha az újságokban megjelennek erről hírek, de igazán emberileg, családilag, három gyermekkel nehéz megélni az ügyet.

A polgármester és társai ellen azért indult eljárás évekkel ezelőtt, mert a vád szerint a polgármester birtokában is lévő MG Sziget Kft. jogtalanul igényelt és hívott le európai uniós és állami támogatásokat egy sellyei tyúktelep fejlesztésére. A cég ezzel 714 millió forint vagyoni hátrányt okozott a költségvetésnek, az ügyben a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal polgári jogi igényt is beterjesztett, mert egy beszerzésnél olcsóbb technológiát használtak. A polgármestert azzal is megvádolták, hogy fiktív számlát állított ki, illetve fiktív szerződést kötött.

A vád szerint úgy biztosítottak 875 milliós kölcsönt az MG Sziget Kft.-nek a pályázathoz szükséges önerő gyanánt, hogy ugyanazt a 60 millió forintot köröztették egymás között Zádori és a felesége cégeinek a közreműködésével.