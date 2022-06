Az ormánsági kistelepülés jó hangulatú szezon­nyitó programot szervezett vasárnap: búcsú helyett Csehi Kulturális Pikniket rendeztek Drávacsehiben. A rendezvény keretében a Silentio Tanseo című előadást láthatta a közönség Pataki András rendezésében, emellett íjászbemutató, UAZ-túra, lovaglás is várta a látogatókat.

A program egyik különlegessége volt még az a 650 bálából megépített szalmabála-labirintus, amely magyar rekordot is döntött, eddig ugyanis az 519 bálából megépített zalakarosit tartották az ország legnagyobb labirintusának. Németh Tamás, Drávacsehi polgármestere elmondta, ezt már korábban, a gyereknapra készítették, és egész nyáron állni fog, azaz a Bőköz Fesztiválra érkezők is kipróbálhatják, de bárki, aki a faluba látogat, keresztülmehet rajta. Eltévedni, bent ragadni nem fog, irányjelzők is segítenek a kijutásban.

– Remek piknikhangulat alakult ki, több társaság főzött bográcsban, vagy sütögetett, a célját elérte a rendezvény – mondta a községvezető.