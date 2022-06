Mint ismeretes, a felújítás során rendbe tették a medence burkolatát, az elavult startköveket a szabványnak megfelelő, fémből készült emelvények váltották le, ezáltal kisebb versenyek megtartására is nyílik majd Szászváron lehetőség.

Többek közt a gépház állapota sem tette lehetővé, hogy az elmúlt években a strand kinyisson – ennek korszerűsítése és az épület szigetelése is megtörtént. A kis medence se maradt ki a fejlesztésből, egy egyéni vállalkozó támogatásának köszönhetően szintén megújult.

A fejlesztéssel az önkormányzat célja, hogy a helyiek és a környéken élők ismét előszeretettel töltsék a szászvári fürdőben a szabadidejüket, újdonságként pedig babaúszás és gyerekeknek úszásoktatás is indul. A felhívás szerint júliustól indul a tanfolyam, amelyre már három hónapos korú apróságokat is várnak, egészen a hatéves óvodásokig. A büfé is megnyílik egy helyi vállalkozó üzemeltetésében. Mindemellett nagyobb rendezvények is várhatók itt, ami tovább növeli a létesítmény népszerűségét.

A szászvári strand 1935-ben épült, komolyabb korszerűsítésre utoljára csaknem húsz évvel ezelőtt, 2003-ban került sor. Az elmúlt két esztendőben a fürdő kapui zárva maradtak, részben annak állapota, részben pedig a járványhelyzet miatt.

Terveznek

A faluház felújításának tervei is készülnek, erre 250 millió forint támogatást nyert a település a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program Plusz keretein belül a három évvel ezelőtt leégett épület rendbehozatalára. A legfrissebb tervek szerint napelemek és napkollektorok is kerülnének a tetőre, többek közt erről is szó esett a legutóbbi testületi ülésen. A cél, hogy az épület visszanyerje eredeti, közösségi funkcióját, és a közétkeztetést is ismét innen oldják meg.