A 120 lakosú község tavaly önkormányzati ingatlan fejlesztésére, idén pedig kommunális eszközök beszerzésére nyert támogatást a Magyar Falu Program keretében, emellett pedig egy korábbi, a Leader programban nyert pályázati forrásnak köszönhetően újult meg és bővült új játékelemekkel a kultúrház előtti játszótér.

A közösségi házat egy rossz állapotú ingatlan felújításával alakították ki, amely kisebb közösségi programoknak is helyet adhat, emellett az előtte lévő terület a szabadtéri rendezvények helyszíne lesz majd.

A rendezett falukép megőrzését segítik elő azok a munkagépek is, amelyeket a pályázati támogatásból beszerezhettek: öt fűnyírót, egy fűkaszát és egy fűnyíró kistraktort vásárolt az önkormányzat.

Az átadó ünnepségen a környező települések polgármesterei is részt vettek. A megjelenteket Kovács Anikó, a Nagynyárádi Közös Önkormányzati Hivatal jegyzője köszöntötte, majd Hargitai János beszélt a fejlesztésekről. Elmondta, az elmúlt években számos település tudott több-kevesebb beruházást megvalósítani az elnyert támogatásokból. Már készül a 2023. évi költségvetés is, és jó hír, hogy a jövőben is folytatódni fog a Magyar Falu Program, ugyanakkor a költségvetést beárnyékolja az orosz-ukrán háború, amely miatt átmenetileg kevesebb hazai forrás áll majd rendelkezésre a kistelepülések fejlesztésére. Jövőre 23,7 milliárd forintot tud fordítani a kormány a Magyar Falu Programra.