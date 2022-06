Nem olyan régen pedig a 41 környező önkormányzatot hagyott faképnél a szocialista-DK-Jobbik koalíció. Mindenféle szakmai érv ellenére, az MSZP-s Nyőgéri Lajos alpolgármester javaslatára lépett ki a Pécsi Többcélú Agglomerációs Társulásból a baranyai megyeszékhely néhány nappal ezelőtt, amivel Márki-Zay Péter vezette Hódmezővásárhely példáját követte. A baloldaliak ezzel egy közel két évtizedes együttműködést rúgtak fel egy jogszabály tervezet passzusára hivatkozva, amelynek lényegét a társulás elnöke, Pfeffer József azonnal cáfolt.

Ugyanakkor nem ez volt az egyetlen barátságtalan lépés a környező kistelepülésekkel szemben. Néhány héttel ezelőtt ugyanis hátat fordított a pécsi önkormányzat 22 ezer baranyai fogyasztónak is: dacára annak, hogy a Tettye Forrásház Zrt.-ben tulajdonosi hányaddal bír 18 kistelepülés önkormányzata, nem fogadták el a felügyelőbizottság velük történő kibővítésére vonatkozó kérésüket.

A várost Kővágószőlős önkormányzata, mint a cég kisebbségi részvényese kereste meg ezzel az indítvánnyal, amelyet 11 település polgármestere az aláírásával támogatott is. Az indoklásuk szerint így könnyebben és közvetlenül juthattak volna információhoz a társaság működéséről és fejlesztési irányvonalairól. Erre a törvény is lehetőséget adott volna, hiszen az hat főben határozza meg a FEB létszámát egy ekkora vállalat esetében, a Tettyénél pedig öten vannak jelenleg.

Sándor Tibor Antal kővágószőlősi polgármester azzal is érvelt, hogy a bővítést támogatta a társaság vezérigazgatója, Farkas Tamás is, és az általuk delegált tag vállalná a kisrészvényesi kör igényeinek összegyűjtését, becsatornázását a társaság működésébe, továbbá a döntések tekintetében közvetlen tájékoztatást nyújtana a kistelepülések számára. Lapunknak elmondta, szándékosan nem vonták bele az ügy előkészítésébe a különböző politikai oldalakat, mert szakmai kérdésről volt szó, ők csupán szerették volna az esetleges igényeiket, kéréseiket ezen a fórumon keresztül közvetlenül is jelezni.