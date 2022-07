Pénteken és szombaton rendezik meg Villányban az ország „legrózsaszínűbb” turisztikai eseményét, a Villányi Rozé Fesztivált.

A rendezvény a szokásokhoz igazodva most is pénteken késő délután (18.30) veszi kezdetét, a megnyitó után pedig 19 órakor már a közkedvelt pécsi Made in B együttes alapozza meg az esti bulihangulatot. Utánuk 20 órától az elektro-rhythm&blues világából érkezik a The Anahit zenekar, ők rázzák fel a közönséget hazánk egyik legnépszerűbb rapperduója, Majka és Curtis előtt, akik 22 órától adnak koncertet. Késő este Lotfi Begi zenei alkimista és DJ szórakoztatja a fesztiválozókat.



A rendezvény másnapján számos izgalmas programmal készülnek a szervezők. Már délelőttől kellemes blues, rockabilly dallamokat hallatva Mr. Piano gurul végig Villány utcáin a rózsaszínre feldíszített zongorájával. 13 órától a sportpálya mellett létrehozott pumpapálya ünnepélyes átadóját tartják és bringabemutatóval is várják az érdeklődőket. 15 órától kezdődik a Rozé Fesztivál leglátványosabb programja, a rozé szépségverseny és jelmezmustra. A hagyományos rózsaszín futóverseny során a 3 kilométeres távon fröccs és málnaszörpfrissítők várják a résztvevőket. A részvétel feltétele ezúttal is minimum egy rózsaszín ruhadarab vagy kiegészítő viselése.

A rendezvénytéren 19.30-tól Péterfy Bori&Love Band kápráztatja el a közönséget, 21.30-tól pedig az Anna and the Barbies ad koncertet. Késő este latin dallamok (Reinas del Ritmo, Intermezzo Latin Club) szórakoztatják majd a bulizókat.

Lesznek fesztiváljáratok Pécsről

Két regisztrációhoz kötött programot is kínálnak a fesztivál szervezői a Villányba látogatóknak. 9 és 10 órától tárlatvezetést tartanak az érdeklődőknek a Helytörténeti Múzeumban, 11 és 13 órától pedig egy jó hangulatú pincetúrára invitálják a borkedvelőket a Csányi Pincészet modern üzemében.

A Rozé Fesztiválra ebben az évben is indítanak fesztiváljáratokat, így a Pécsről, valamint a környező településekről érkezőknek nem kell autóba ülni, sem Villányba menet, sem onnan hazafelé. A részletes menetrendet az érdeklődők a Rozé Fesztivál honlapján találják.

