Az idei nyáron azonban a helyzet árnyalódni látszik, s úgy tűnik, a falusi turizmus változásokon megy keresztül.

Egy palkonyai vendégház vezetője arról számolt be lapunknak, hogy az idei nyárra már tele vannak foglalásokkal, s lemondásokat nem tapasztaltak – ehhez talán az is hozzájárul, hogy náluk előleg fizetésével lehet foglalni.

A több mint tízfős, medencével is ellátott apartmanba főleg családi találkozókat, többgenerációs családi nyaralásokat szerveznek, valamint baráti társaságok érkeznek közös kikapcsolódás céljával.

A tulajdonos úgy látja, az ősz még valószínűleg rendben fog zajlani, azonban utána bizonytalannak véli a helyzetet. A rezsiköltség miatt már most árat kellett emelnie.

A falusi turizmus átalakulásáról és problémáiról számolt be egy szentlőrinci járásban működő kis falusi szálláshely­adó. Lapunknak elmondta, úgy látja, versenyképtelenekké válnak a klasszikus, egyszerűbb, gyakran állattartással is foglalkozó falusi turisztikai helyszínek a modernebb, kényelmi eszközökkel felszerelt szállásokkal szemben.

– Nálunk is vannak vendégek, de hézagosan, úgy érzem, már kisebb a vonzerőnk, mint korábban – számolt be aggályairól a megkérdezett falusi háztulajdonos.

Bár közel telt házról számolt be egy orfűi kis apartman szállásadója is, hangsúlyozta az áremelés szükségességét és a bizonytalanságot – nem is lehet náluk előre foglalni a jövő nyárra.

Képzik őket

Mindemellett az is árnyalja a helyzetet, hogy a falusi turizmus szolgáltató képzések rendkívül népszerűek.

– Már két turnus lezajlott, de indítunk harmadikat is – tudtuk meg a Baranya Megyei SZC Sásdi Vendéglátóipari Szakképző Iskola igazgatójától. Cserveniné Büki Anikó úgy véli, valószínűleg a közeljövőben szükséges lehet a szállásadáshoz a végzettség. A képzésen szó esik a vendégek számára tartható programokról, hagyományőrző foglalkozásokról is.