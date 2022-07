– Nem először járt Pécsen. Milyen emlékeket idéz a város?

– A Pécsi Tudományegyetemen díszdoktorátust kaptam a ‘90-es években, ez nagy megtiszteltetést jelentett. Másik fontos Pécshez kötődő élményem, hogy Victor Vasarelyvel személyes kapcsolatom volt. Többször találkoztam a mesterrel Párizs mellett és nagyon örült, hogy volt a képeinek egy gyűjtője, barátja, akivel magyarul is tudott beszélni.

Küzdelem vezet a sikerhez

Charles Simonyi (szül. Simonyi Károly) Budapesten született 1948-ban. Szoftverfejlesztő, a szándékorientált programozás kutatója. Ő volt a második magyar űrutazó, két alkalommal is járt a világűrben, 2021-es felmérés szerint a világon a harmadik leggazdagabb magyar. Elmondta, a világűrből is látta a Balatont, s egyik utazása során Madách Ember tragédiájából olvasta fel apja kedvenc idézetét: a cél a küzdés maga – vallja Charles Simonyi is, aki számos több alapítványt és ösztöndíjat hozott létre a tudomány és a kultúra támogatására. Még Radnóti Miklóshoz is fűzik szálak – elmesélte ugyanis, hogy Gyarmati Fanni barátságban állt édesanyjával.