Most, amikor árnyéktól árnyékig szaladunk, hogy minél kevesebbet legyünk a napon, különösen jól érzékelhető a városi fák haszna.

Mindenki ismeri azokat a kimutatásokat, ahol fátlan, leburkolt városrészek hőmérsékleti adatait hasonlítják össze növényekkel beültetett területekével, a különbség pedig akár 10-15 Celsius-fok is lehet.

Forrás: RAJNAIRICHARD.EU

Az aszályos, forró időjárás a városi növényzetet is megviseli. A talaj felső rétege szinte teljesen kiszárad és a kevésbé jó állapotban lévő, és a fiatal növények, melyek gyökerei még nem érnek le a nedvességet tartalmazó szintekre, különösen nehezen boldogulnak. Mindez kiegészülve a többi, városi környezet okozta ökológiai nehézséggel olyan körülményeket teremt, melyet a növényzet egyre rosszabbul tolerál – mondta Nagy Ervin, Pécs főkertésze.

A városüzemeltetési szakembereknek ilyenkor fontos feladata a vízhiánnyal küzdő növényzet öntözése. A feladathoz egy jelentős vízhozamú, az üzemszerű működésre felújított ásott kút vizét használják. Ebből a kútból naponta mintegy 50-100m3 vizet vételeznek a növények locsolására, mellyel mintegy 1000 négyzetméternyi virágágyi felületet, 146 dézsás növényt és mintegy 3000, az elmúlt 5 év során telepített fiatal fát öntöznek.

A fák öntözésében jelentős segítséget nyújtanak a mintegy 300 fához kihelyezett öntözőzsákok, melyek 60 liter vizet képesek fokozatosan eljuttatni célzottan a fák tövéhez.

Forrás: RAJNAIRICHARD.EU

A lajtoskocsikkal történő locsolás mellett helyben kiépített locsolóvíz-vételi helyekről öntöző tömlővel látják el a virágágyak legnagyobb részét vízzel. Városszerte mintegy 3 hektár parkterületen automata öntözőrendszer üzemel, a frekventált pécsi közterületeken ezek biztosítják a növényállomány megfelelő vízellátását.

A legnagyobb igyekezet ellenére is több fiatal fa esett áldozatul az aszálynak és a hőségnek, ezek pótlását az őszi időszakban végzik el a Biokom szakemberei.

Üde színfoltot jelentenek az elmúlt években közterületekre telepített mediterrán élőhelyekről származó növények, legyen szó fásszárúakról, vagy évelőkről. A fásszárúak között fontos megemlíteni a magyaltölgyeket, a mandulafenyőket, aleppói fenyőket, ciprusokat, gránátalmákat, cédrusokat, franciajuharokat. Többször is átteleltek már a Színháztéren és a Klimó György utcában kiültetett leanderek és törpe gránátalmák is. A lágyszárúak között sokkal kevesebb öntözéssel is szép felületet adnak a közismert levendulafajták, cipruskák, rozmaringok, pálmaliliomok, vagy más néven jukkák, sudárzsáják, vasfüvek, magasabb termetű varjúhájak és a szárazságtűrő díszfüvek.

Mindezek alapján elmondható, hogy a fenntarthatóság jegyében egyre nagyobb szerepe van a megfelelő növényválasztásnak a városi közterületek növénytelepítési munkának tervezéskor, továbbá egyre nagyobb hangsúlyt kell fordítanunk a körültekintő vízhasználatra is, mely feladatoknak a városvezetés, és az üzemeltető közös erőfeszítésekkel igyekszik megfelelni.