A társaság minden évben előre meghatározott üzemeltetési forrásain felül 2022-ben is számos, főleg mellékúton indíthatott el útfelújítási projekteket külső kivitelezők bevonásával. Idén már több mint 523 kilométernyi út átfogó felújításával végeztek a szakemberek és további mintegy 490 kilométernyi úton jelenleg is zajlanak a kivitelezési munkák a következő időszakban.

A közútkezelő hazai és európai uniós források bevonásával végzi el a teljes körű felújítási munkákat.

A külső szakvállalkozások bevonásával megvalósuló projektekben közös, hogy nemcsak a kopóréteget cserélik ki a szakemberek, hanem szükség esetén a kötő- és alaprétegeket is újraépítik, megerősítik, illetve az út menti környezetet, árkokat, vízelvezető rendszereket is rendbe teszik, továbbá új burkolati jelekről, táblák kihelyezéséről is gondoskodnak a cégek.

Baranyában már lezárult a fejlesztés a Harkány-Sellye-Darány összekötő úton Vajszló közelében, a Kétújfalu-Kastélyosdomdó közötti szakaszon, az Oroszlót Szentlőrinccel összekötő úton Oroszló mellett. Dolgoztak a lothárdi bekötőúton, valamint Véméndnél a Sombereket Pécsváraddal összekötő úton is. Szintúgy befejeződött a kivitelezés Bodolyabérnél a Magyarszékkel kapcsolatot teremtő úton is.

Jelenleg is zajlanak a munkák Bezedek és Bóly, Pécsvárad és Pereked, Olasz és Pécs közötti szakaszokon. Dolgoznak a munkagépek a Pécs-Pellérd összekötő úton, valamint Pécsen a Magyarürögi úton, Komló és Magyarszék között. Villánykövesd és Sátorhely mellett, Cserdinél, valamint Szigetvárt Kadarkúttal összekötő szakaszon is rekonstrukciókat végeznek – derült ki a cég összesítéséből. Az adott szakaszokon forgalomkorlátozásokra kell számítani.