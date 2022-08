A baloldali városvezetés már eleve kizárta annak lehetőségét, hogy pontos tájékoztatást adjon arról, hogy a 2017 óta, tehát Péterffy Attila polgármester beiktatásától kezdve is a Pécsi Közterület-felügyelet vezetőjeként dolgozó Märcz Jánossal szemben rendőrségi eljárás indult. Ezért nem is lehet a szocialista városvezetéstől további részleteket kérni azokról az információkról, miszerint személyes bosszú állhat csupán a leváltás mögött.

A baloldali városvezetés szerint hivatali visszaéléssel és hivatali kötelesség megszegésével gyanúsította meg a rendőrség a vezetőt és „egy feljelentés alapján indult nyomozás során a rendőrség az önkormányzat előzetes értesítésével vizsgálatot folytatott a Pécsi Közterület-felügyelet irodájában is”.

A vezetőnek egyébként azért is kell távoznia, mert a közszolgálati tisztviselőkről szóló törvény szerint „egyes, hivatali feladatellátással kapcsolatos bűncselekmények esetében a gyanúsított közszolgálati jogviszonyát mérlegelési lehetőség nélkül felmentéssel meg kell szüntetni. Azaz a felmentésről szóló döntést az eljárás kimenetelétől függetlenül mindenképpen meg kell hozni”.

Märcz János lapunknak azt mondta, hogy még a lehetőségét sem kapta meg, hogy az ártatlanságát bizonyítsa, 25 éve volt köztisztviselő és mindeddig kifogás nélkül végezte a munkáját. Leszögezte, nem követett el bűncselekményt, az ártatlanság vélelmének joga pedig mindenkit megillet.

Úgy tudjuk, hogy már három hete megpróbálták kirúgni, de akkor még nem sikerült, s már azt is beszélik, hogy posztjának a várományosa meg is van, ő pedig megfelelő kapcsolatot ápol a városvezetéssel. A Pécsi Közterület-felügyelet berkein belül arról is véleményt mondtak, hogy sokkal elegánsabb lett volna szemtől szembe jelezni Märcznak, hogy távozzon, mert mást akarnak a helyére a szocialista-DK-s érdekkörök.

Forrásaink szerint Märczet azzal vádolták meg, hogy állítólag egy alkalommal egy éjszakai, teljesen enyhe súlyú zöldfelületi parkolás esetében megszüntetett egy eljárást saját hatáskörben, mivel az önkormányzat is szokott mérlegelni, és nem csinál komolyabb ügyet ezekből. Információink szerint egy családtagjának a szabálytalan parkolási ügyével is megpróbálták meggyanúsítani.

Információink szerint mindezek mellett azt is próbálták ellene felhozni, hogy állítólag magasabb jutalmat adott, majd abból „kért” vissza, amit a számlájára utaltak – bár ennek nyomát könnyű lenne ellenőrizni. Az ügy mögött személyes bosszú állhat, méghozzá az egyik, baloldaliakkal barátságot ápoló munkatárssal szembeni munkaügyi intézkedés lehet a történtek eredője.

Érdekesség, hogy az önkormányzat közleménye szerint a rendőrség „előzetesen” értesítette a baloldali városházát, hogy vizsgálatot folytat a közterület-felügyelet irodájában, ami tehát azt jelenti, hogy valakik tudhattak már előre arról, hogy lesz rendőrségi vizsgálat. Ha ez így volt, akkor viszont kérdés az eljárás pártatlansága, elfogulatlansága. Az üggyel kapcsolatban a rendőrség sem mondott több részletet, annyit közöltek, hogy „egy 46 éves férfit hallgattak ki gyanúsítottként, majd erről a munkáltatóját – annak kérésére – értesítették.

Mint ismert, az MSZP-s képviselő-jelöltséggel is kacérkodó Bodnár Imre ügyvéd és csapata az elmúlt években számos feljelentést tett a korábbi városvezetés idején kinevezett személyek, cégvezetők tevékenységével kapcsolatban, de nemzeti oldal szerint ez a politikai célokra felhasznált „elszámoltatás” csupán kommunikációs trükköket szolgált.