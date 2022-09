Lapunk a napokban beszámolt róla, hogy Budapest, Szombathely és a Velencei-tó után Pécsett is megjelent a Főtaxi. Múltidéző rovatunkban most a taxisok életét mutatjuk be az elmúlt évtizedekben. Sikerült beszélnünk egy régi taxissal, aki a rendszerváltás óta személyszállítást végez a városban.