A településen élők és az önkormányzat is tiltakozott a döntés ellen, hiszen nem csak lakossági számlavezetők, hanem cégek, egyesületek, alapítványok is rendszeresen igénybe vették a szolgáltatásokat. Nem csak Magyarszékről, hanem a környező 6-8 településről is.

Kárpáti Jenő, Magyarszék polgármestere elmondta, a település mikrotérségi központ, hiszen a környező községekből (Mecsekpölöskéről, Ligetről, Oroszlóról, Bodolyabérről, Magyarhertelendről) is rendszeresen használták az ATM-et, és a banki szolgáltatásokat, de a hat önkormányzat is itt, a Takarékbanknál vezette a számláját.

Az emberek nem otthon tartották a készpénzt, az idősek számára is ideális volt, hogy helyben van a bank. A pénzintézet arra hivatkozott, hogy ma már sok mindent lehet elektronikusan, átutalással intézni, illetve hogy sok helyen már lehet bankkártyával fizetni. Mint a polgármester fogalmazott, a falvakban még igenis nagy létjogosultsága van a készpénzforgalomnak. Az emberek tyúkot, terményt, élelmiszert vásárolnak egymástól, kártyával nem tudnak odamenni a szomszédhoz, hogy kifizessenek tíz tojást.