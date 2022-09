A hagyományos fűtési módokkal szemben a távfűtésnek környezetvédelmi és klímavédelmi szempontból is vannak előnyei. A takarékosság érdekében azonban az ügyfelek is sokat tehetnek, amelyekkel nemcsak spórolni lehet, de a környezetet is védjük – hívja fel a figyelmet a Pécsi Távfűtő Kft., egyben javaslatokat megfogalmazva, amelyekkel csökkenthető az energiafelhasználás.