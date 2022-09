Elképesztő történetek látnak napvilágot például az unokázós csalók kapcsán, a napokban pedig arról olvashattunk, hogy kéretlen csomagokkal próbálják bizonyos étrend-kiegészítő készítmények megrendelésre ösztönözni a gyanútlan címzetteket. Akik ki tudja hogyan, de valahogy mindig idős emberek.



Nos, én is ehhez a korosztályhoz tartozom, és az átverésnek egy egészen más formájával szembesültem a napokban.

A redőnyöm javításához kerestem szakembert, egy hirdetésben rá is találtam a számomra megfelelőnek tűnő ajánlatra. A megbeszélt időpontban meg is érkeztek a szakemberek. Felszereltek nagyjából háromméternyi zsinórt, illetve kicseréltek egy görgős kis szerkezetet. Majd közölték, hogy mindezért 67 ezer forintot kell fizetnem.

Hirtelen nem is gondoltam bele abba, hogy ez mennyire túlzó ár, teljesen leblokkoltam. Nem akartam vitatkozni se, így hát a kért összeget kifizettem. Miután távoztak, akkor eszméltem rá, hogy vélhetően engem átvertek.

A fiamnak a történetet elmeséltem, mert drágaság, infláció ide vagy oda, azt én is éreztem, hogy az lehetetlen, hogy ennyibe kerüljön egy ilyen, nagynak és komolynak egyáltalán nem nevezhető munka.

Ő teljesen elképedt, és javaslatára visszahívtam telefonon a redőnyösöket. Elmondtam a felháborodásom okát, amire azt felelték, hogy rendben, visszaadnak 20 ezer forintot, és a párkányomat is megszerelik. Ebben meg is állapodtunk. Jöttek is a szerelők, de mikor kiérkeztek, már azt mondták, hogy ha a párkányt megszerelik, akkor további 10 ezer forintot kell fizetnem. Mondtam, hogy erről szó se lehet, így visszaadtak 20 ezer forintot, illetve közölték, hogy a számlát majd hamarosan postán küldik.

A három méter redőnyzsinór és hozzá a gurtni tehát így 47 ezer forintomba került, a számlát azóta is hiába várom.



Az eset kapcsán több kérdés is megfogalmazódott bennem. Hogy lehet az, hogy újsághirdetésekben meri magát hirdetni egy ilyen társaság? Nem félnek a lebukástól, a következményektől?

Hogy lehet az, hogy a számlát nem akkor kapom kézhez, miután a munkát elvégezték? Ha kiderülne, hogy silány munkát végeztek, semmivel nem tudom bizonyítani, hogy ők jártak nálam. Az is érdekelne, hogy vajon minden ügyfelüket átverik, vagy csak kifejezetten az idősebbeknek tartogatják ezeket a meglepetéseket?

Mindenesetre azt gondolom, egyáltalán örülhetek annak, hogy legalább 20 ezer forintot visszakaptam...

