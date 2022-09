- Azt valószínűleg tudják a legtöbben, hogy mennyire fontos a bőrünk védelme az UV sugárzás ellen a strandon, de arra már jóval kevesebben gondolhatnak, hogy a mindennapok során is figyelnünk kell erre – arról nem is beszélve, hogy a bőrgyógyászaton kívül a tartósan magas UV sugárzás komoly szemészeti problémákat is okozhat. Ennél is átfogóbb hatással jár azoknak az úgynevezett új betegségterjesztő vektoroknak, például különböző szúnyogfajtáknak, élősködőknek a megjelenése, amelyek a klímaváltozás következtében nálunk is meg tudnak élni; és olyan betegségeket terjeszthetnek, amelyekkel egész eddig nem kellett foglalkozni égtájunkon, és épp ezért a legtöbb orvos számára a diagnózis felállítása és a kezelés sem jelent meg mindennapi feladatként – sorolja a szakember a példákat.

Ráadásul akadnak ennél kevésbé nyilvánvalóbb összefüggések is, például a klímaváltozás által okozott mentális problémák megjelenése: a klímaszorongás, illetve az egyre gyakoribb természeti katasztrófák okozta poszttraumatikus stressz. A klímaváltozás pedig sokkal kevésbé drámaibb módokon is súlyosan befolyásolhatja az egészségünket és ennek révén az egész ellátórendszert: Girán János és kollégái például az egyre gyakoribb jelentős légnyomásváltozások légzőszervi betegségekben szenvedőkre gyakorolt hatását vizsgálják.

Az Európai Unió Erasmus+ programjának keretében megvalósuló tananyagfejlesztés több célt tűzött ki. Az első az egy teljes szemesztert lefedő, 14 hetes kurzus részletes kidolgozása a klímaváltozás egészséghatásairól, azok kezeléséről és lehetséges megelőzéséről. Emellett azt is látni kell Girán János szerint, hogy az orvosképzés során átadandó tananyag már így is rendkívül zsúfolt, így az önálló kurzus mellett olyan „érzékenyítő” tréninget és módszertani útmutatót is kidolgoznak, amely révén az oktatók a már meglévő kurzusaikba illeszthetik a klímaváltozással kapcsolatos ismeretek átadását. Végül nagyon fontos, hogy a már praktizáló orvosok munkájába is beépüljenek a klímaváltozás egészséghatásaival kapcsolatos ismeretek, aminek érdekében továbbképzési anyagokat készítenek.