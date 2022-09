A szakember rámutatott: itt Baranya megyében is tapasztalják, hogy az utóbbi években az évszakok egy kicsit kitolódtak. Itt délen a klíma mediterrán jelleget ölt, de ezen belül az is igaz, hogy a tél enyhe, ugyanakkor nem csapadékos. S bár szakmai körökben is vitatott volt, hogy van-e most klímaváltozás, vagy nincs, úgy tűnik, hogy már azok sem kételkednek benne, akik korábban tették.

– A szőlő fás kultúra, így az évjárat értékelést nem lehet csak egy adott évre szorítkozva megtenni. Figyelembe kell venni az előző év, vagy akár több év időjárási körülményeit is. Mint tapasztaljuk, hogy nem volt az elmúlt télen egy olyan nap sem, amikor nappal a hőmérséklet ne emelkedett volna nulla fok fölé. Tehát fagy szinte csak éjjel volt, de voltak fagymentes éjszakák is. Mindemellett a csapadékhiány már olyan mértéket ölt, hogy összeadódva az elmúlt 6-8 év csapadékhiánya kiteszi egy teljes évi mennyiség hiányát is – fogalmazott Werner János. Hozzátette, hogy a gazdáknak ugyan van némi lehetőségük mérsékelni ezt a szárazságot, például, ha megfelelő alanyfajtát választ, vagy ha terméskorlátozást és megfelelő tápanyaggazdálkodást végeznek, de ezzel együtt is érezhető hatásai vannak a klímaváltozásnak.

Felvetette az öntözés lehetőségét is, bár az sokaknál nem opció, hiszen, egy öntözőrendszer kiépítése óriási költséggel jár, önerőből szinte kivitelezhetetlen, pályázati lehetőségek pedig csak új borszőlő ültetvény létesítésére vannak, az idei évtől érvényes szerkezetátalakítási támogatások részletei pedig egyelőre nem ismertek.

Kiemelte továbbá azt is, hogy a szőlő érési folyamatai is felgyorsultak az ilyen évjáratokban. Tehát annak ellenére, hogy a hideg tavasz után későn indult a vegetáció, a meleg és a csapadék szegénység miatt annyira felgyorsultak a folyamatok, hogy már nem, hogy hátrányban volt a szőlő, hanem 2-3 héttel korábban következett be a zsendülés. Ez pedig, mint a szakember utalt rá, nem biztos, hogy kedvez az íz- és aromaanyagoknak.

Werner János gazdasági szempontból is értékelte az évet, és elmondta, hogy a borszőlő termesztők még jobban hátrányba kerültek, hiszen a művelési költségek jelentősen megemelkedtek, miközben a borszőlő felvásárlási árak az idén sem mozdultak el.