Mint ismeretes, a rászoruló családokban élő gyerekek iskolakezdésének támogatására több humanitárius szervezet is gyűjtőakcióba kezdett a nyár végén, így például a Baptista Szeretetszolgálat is megszervezte az immár hagyományosnak mondható Sulipakk kampányt. Az akció összegzése szerint évről évre egyre több családnak tud segítséget nyújtani ily módon a segélyszervezet: idén 2500 csomagot osztottak ki az iskolákban, valamint családok átmeneti otthonaiban, illetve ezúttal az Ukrajnából menekülteket is támogatták. Míg korábban használt, de jó minőségű tanszereket is gyűjtött a szeretetszolgálat, addig a tavalyi évtől kezdve inkább az online gyűjtésre helyezték a hangsúlyt, az akció egyre sikeresebbnek bizonyul.