Az idei városnap (szeptember 9–10.) rengeteg programot kínál, a gyerekeket íjászat, gombfoci, csocsó, asztalitenisz, falmászás, szabadtéri játékok, légvárak, vidámpark várja, de a szülők sem fognak unatkozni. Számos kulturális program közül válogathatnak. A Kozármisleny Városnap két nagyfellépője a Band Of StreetS és az Anna and the Barbies zenekar lesz. Zs. J.