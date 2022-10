A szocialista-DK-s városvezetés már korábban is hangsúlyozta, hogy a kormány miatt inkább közvetlenül Brüsszelhez fordulnak pályázati pénzek lehívásáért. E gondolkodásmód keretében az elmúlt három évben sikerült annyit elérniük, hogy 100 másik európai várossal együtt a következő 8 évben kaphatnak némi forrást, aminek összegéről egyelőre nem beszéltek.

Emlékezetes próbálkozás volt az is, hogy a Bóbita Bábszínházat ugyanígy közvetlen támogatással alakítsák át, végül abból nem is lett semmi. Most egy újabb pályázati körben az önkormányzat a hétmillió forintos önerő felmutatása mellett nyújtott be pályázatot.

Ruzsa Csaba alpolgármester szerint egy kísérleti jellegű programról van szó: energiatudatos felújításon esne át a Nagy Ferenc téri önkormányzati ingatlan negyven százaléka. Ezzel együtt az épület másik részéhez azonban nem nyúlnának, amennyiben a későbbiekben lesz újabb pályázati lehetőség, akkor szigetelik le az ingatlan nagyobbik felét.