Szombaton ünnepelte megalakulásának 20. évfordulóját a Szavai Nyugdíjas Klub. A kultúrházban megtartott összejövetelen Bimbó István a Nyugdíjasok Baranya Megyei Képviselete nevében köszöntötte a megjelenteket, és egy emlékplakettet is adományozott a szavai klubnak. A szavaiakon kívül még hat település nyugdíjas klubja kapott meghívást az ünnepi estre, hiszen velük rendszeresen összejárnak.

A Szavai Nyugdíjas Klubot húsz évvel ezelőtt Szabó Dezsőné vezetésével alapították meg 37 fővel. Néhány év múlva Szűcs Józsefné kapta meg a bizalmat a klub vezetésére, majd a lelkesedését továbbadva Kovács Dezsőné „Ica néni” vette át a stafétabotot és azóta is töretlenül vezeti a klubot. Mára sajnos kevesen maradtak, de továbbra is aktívak: minden héten összejönnek, találkoznak kultúrházban, és szervezett programokkal is gazdagítják az összefogásukat. Szeretnek énekelni, táncolni, szívesen vesznek részt a környező nyugdíjas klubok rendezvényein.

Haszillóné Lovas Beatrix, a község polgármestere beszédében megköszönte az eddigi aktív részvételt, amivel a nyugdíjas klub tagjai hozzájárulnak település életéhez, rendezvényeihez.

Több más szép mozzanat mellett az ünnepség különleges pillanata volt az is, amikor a korábbi klubvezető, Szűcs Józsefné külön erre az alkalomra írt versét az egyik tag elszavalta.

