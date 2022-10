Az M6-os autópályán a 192-es km-nél lévő Mohács/Lánycsók/Babarc csomópontban, építési munka miatt a Pécs felé haladókat az 57-es főútra terelik, majd az M60-as autópályán a 6-os km-nél lévő Szederkény/Bóly csomópontban tudnak visszahajtani az autópályára.

A Csányoszró és Vajszló közötti úton közműépítés miatt van félpályás útzár, várhatóan november 4-ig.

Villánykövesden szintén november 4-ig várható félpályás korlátozás útépítés miatt.

Pécsett, a Magyarürögi úton is lassítaniuk kell az autósoknak, az útfelújítás még nem fejeződött be, ezért 30 kilométeres sebességkorlátozás van érvényben. A Petőfi utcában sem állt még helyre az eredeti forgalmi rend, így itt is korlátozásra kell számítaniuk az autósoknak.