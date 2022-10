Az adatszolgáltató, miután a kérdőívet kitöltötte, erről egy igazoló kódot kap - ezt fontos elmenteni, vagy felírni, a későbbiekben ugyanis ezzel lehet bizonyítani a népszámlálásban való részvételt.

Azokat a háztartásokat, amelyek október 16-ig nem töltik ki interneten a kérdőívet, számlálóbiztosok keresik fel október 17. és november 20. között, akkor már csak az ő segítségükkel lehet megválaszolni a kérdéseket. Akik november 20-ig nem teljesítik adatszolgáltatási kötelezettségüket, november 21. és 28. között a település jegyzőjénél jelentkezve tehetnek ennek eleget.

A népszámlálási kérdőív kitöltése egy átlagos háztartásban körülbelül 30 percet vesz igénybe. A népszámlálás akkor eredményes, ha pontos képet ad hazánk lakosságáról. Ezért is fontos, ebben mindannyian részt vegyünk, ami egyébként a vonatkozó törvény szerint kötelességünk is. Kérdőívet kell kitölteni mindenkiről, aki Magyarországon él; azokról is, akik átmenetileg, 12 hónapnál rövidebb ideig külföldön tartózkodnak; illetve a külföldi állampolgárokról is, ha legalább 3 hónapja Magyarországon tartózkodnak.

Vásárlási utalványt sorsolnak

Nem csak azért érdemes a kérdőívek online kitöltését választani, mert egyszerű, gyors, és kényelmes, hanem mert mindenki, aki interneten keresztül adja le a népszámlálás során kért adatokat, nyereményjátékban vehet részt. Ehhez nem kell mást tenni, mint a kérdőív beküldésekor regisztrálni a nyereményjátékra. A KSH az online kitöltés időszaka alatt naponta öt darab, százezer forint értékű, általános felhasználású vásárlási utalványt sorsol ki - a nyertes azonosító kódok listája, valamint a nyereményjáték részletes szabályzata elérhető a nepszamlalas2022.hu/nyeremenyjatek címen.