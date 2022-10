A városházi, jobboldali ellenzék biztosan nem látta azokat az ingatlanbecsléseket, amelyek alapján megállapították a Bőrklinika és a Mandulás kemping csereügylet árát. Mint ismert, az MSZP-DK-s városirányítás a múlt pénteken a takarékossági intézkedések(!) közé rejtve adta oda a Mandulás kempingért és 200 millió forintért a Bőrklinika ingatlanát az Amandula nevű magáncégnek. Arra hivatkoztak, hogy ezzel az Otviga Kft. és Schmidt József szakértők által egymilliárd forintra becsült belvárosi ingatlan sorsa rendeződik, és az Otviga által 795 millióra értékelt Mandulás kemping önkormányzati tulajdon lehet – ott fejleszthet a város –, valamint lesz még 200 millió forint bevétele is Pécsnek.

Titkolták az adatokat a nyilvánosság előtt

Az ingatlanbizniszről hónapokig hallgattak, lapunk elől szabályosan titkolták a folyamatot, a liciteljárás eredményét, és az ezzel kapcsolatos információkat az MSZP-s városvezetők. Úgy tűnik, hogy a döntést is úgy hozták meg, hogy a képviselők jó része nem tudhatta meg a részleteket arról, hogy mi alapján állapították meg az értékeket. A baloldali városvezetők ezeket nem is hozták nyilvánosságra, a döntések előtt nem is csatolták az előterjesztésekhez, de nem is válaszoltak megkeresésünkre sem, és még a baloldali képviselők sem reagáltak az ezzel kapcsolatos felvetésekre.

Látták-e a baloldaliak az értékbecsléseket?

Auth István DK-s tanácsnok és Péterffy Attila polgármester városházi frakciójának a vezetője, Ágoston Andrea is az önkormányzat propagandaírásának internetes linkjét küldte el a válaszok helyett, amikor azt tudakoltuk több, a városházi koalícióban ülő képviselőtől: látták-e az Otviga Kft. értékbecslését a Mandulás kempingről, a Bőrklinikáról, illetve Schmidt Józsefnek az értékbecslését a Bőrklinikáról? Mi a véleményük arról, hogy az utóbbi szakértő korábban MSZP-s képviselőként tevékenykedett Pécsen? Hiszen ez már a korábban is téma volt a közgyűlésen.

Azt is megkérdeztük, hogy ki kérte fel az Otviga Kft.-t a munkára, hiszen ez a cég a csereüzlet minkét ingatlanát felmérte, de a Mandulásra nem volt másik becslés sem, tehát egyetlen szakértőre hivatkozva szerezte meg a város a területet. Feltettük: ismerik-e a Mandulás kempinget birtokló Amandula Kft. jelenlegi és közelmúltbeli tulajdonviszonyait, hiszen egészen tavaly őszig Puch László MSZP-s oligarcha érdekeltségi körébe tartozott a cég, akit Gyurcsány Ferenc mellett jelenleg a legbefolyásosabb politikusnak tartanak a pécsi városházán.

A koalícióban ülő LMP is ellenezte

Nemcsak a Fidesz, a KDNP és az ÖPE képviselői tiltakoztak a csereügylet ellen, hanem az a Kóbor József is, aki LMP-sként a városvezető koalíciót erősíti. Lapunknak az LMP részéről úgy nyilatkoztak, hogy határozottan ellenezték az ügyletet, ezért is kérték, hogy kerüljön ki a takarékossági intézkedésekről szóló napirendből, mivel ezt nem támogatta a koalíció, nem is szavazták meg a beterjesztett anyagot. Az ügyről pár nap múlva részletesen elmondják a véleményüket.

Csak ennyi fut be a kasszába

A 17 600 négyzetméteres Bőrklinika ingatlana egyébként nagyjából 60 ezer forintos négyzetméter áron cserélt gazdát, de valójában az önkormányzat kasszájába 11 ezer forintos négyzetméter ár után fizetendő összeg érkezik csak meg. Az, hogy ezen összegek megállják-e a helyüket, kérdés, tény azonban, hogy a Rákóczi út és a 6-os út kereszteződésében lévő üres telekért 180 ezer forintot kérnek négyzetméterenként, de 143 ezer forintos négyzetméter áron árulják az új fogászati tömb melletti 7700 négyzetméteres területet is.

Kétségként felmerült korábban az is, hogy a most megszerzett Mandulás kempinget sem kínálták fel eladásra, így nem tudni, hogy ténylegesen lett volna jelentkező arra a szakértők által is megbecsült 795 milliós értékért.