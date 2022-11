A három napos programra baráti vagy akár céges társaságokat is várnak, hiszen ez akár kiváló csapatépítő is lehet. A szervező elmondta, a vendégeket Nagytótfaluban, illetve Siklóson és Villányban szállásolják el, a helyszínek között pedig kisbusszal szállítják őket. A programon a tradicionális disznóvágás minden munkafolyamatába bepillantást nyerhetnek a résztvevők, sőt, akár ők maguk is segíthetnek a böllérnek, este pedig élőzenés vacsora, hagyományos disznótor várja a vendégeket, akik vasárnap magukkal is vihetik a megmaradt húsárút. Bővebb információ és a jelentkezéshez szükséges adatok a Látvány disznóvágás - Nagytótfalun facebook oldalon találhatók.