Rövid mérlegelést követően döntöttem, amennyiben megfelelő számú ajánlást kapok, vállalom a jelöltséget az elnöki tisztségre - így fogalmazott Bodnár Imre ügyvéd abban a levélben, amelyet a Pécsi Ügyvédi Kamara tisztújítása előtt küldött szét, amiben azt állította, hogy célja között van az, hogy a kamara tartsa távol az aktuálpolitikától. Lapunk úgy tudja, hogy egyes ügyvédekben már az a kérdés is felmerült - bár ezt munkatársunk aligha tételezheti fel az ügyvédről -, hogy vajon bizonyos ajánlóíveket üresen kértek-e el valakik, hogy azokkal később Bodnár Imrének segítsenek.

Pécsen köztudott, Bodnár Imre és ügyvédei az elmúlt években számos megbízást kaptak az úgynevezett önkormányzati átvilágítások kapcsán, de ezek kimenetele és hasznossága azért vált kérdésessé, mert a szakemberek eddig visszadobták a különböző, a propagandasajtóban jelentős hátszéllel meglebegtetett ügyeiket, feljelentéseiket. Ezek mindegyike kizárólag az MSZP-DK vélt, vagy valós politikai ellenfeleit érte el, miközben több ügyvéd kapott Bodnár csapatában különböző megbízásokat az önkormányzatnál, cégeinél, de a gárda irányítója maga is "tevékenykedett" átvilágítóként, sőt a Tettye Forrásháznál még igazgatósági is taggá is felemelték.