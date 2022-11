Az applikáció bemutatja a római kortól lakott völgy arculatának változását és a vár történetét. Több menüpontban is elérhető a „virtuális időutazás” funkció, amely során a vár egykori kinézetét tekinthetjük meg 360°-os módban – akár a helyszínen állva, akár otthonunkból. További fényképek társulnak a vár jelenkori állapotáról.

Megismerhetjük a Márévize patak történetét is, archív fényképekkel illusztrálva az egykori strandfürdőn zajló mindennapokat, de olvashatunk a táj élővilágáról és a Máré-forrásról is. Még az egykori régészeti feltárások kapcsán is kaphatunk ízelítőt, illetve szemelvényeket a helyszín történelmi múltjából.

A tizedik, utolsó menüpontban a Máré-vári seregről is bemutatnak színes életképeket, a Compagnie d’Noir hagyományőrzőiről készült felvételekkel – a társaság a mai napi résztvevője a várban zajló programoknak, hadi bemutatóikkal, korhű jelmezeikkel rendszeresen megidézik a középkor világát, hangulatát.