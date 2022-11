Hiába készítették el szakemberek évekkel ezelőtt már azt a több száz oldalas dokumentumot, ami pontos képet ad a város és az intézmények energetikai helyzetéről, a baloldal ezt nem veszi figyelembe, hanem inkább több mint 60 millió forintért elkészítettet egy hasonlót. Pedig ez alapján – a dokumentum frissítésével – a közvilágítás korszerűsítését, elektromos buszok beszerzését, intézmények energetikai fejlesztését is el lehetne indítani a gyakorlatban.

Kővári János, az ÖPE–KNDP frakcióvezetője szerint csak meg kellene nyitni a város honlapját, és elérhető lenne a komplex anyag, amely a közvilágítással, a közlekedéssel, az alternatív energiahasználat lehetőségeivel is foglalkozik mintegy 400 oldalon. Minden egyes önkormányzati intézmény energiahasználatát is felmérték 2013-ban, és ez alapján indultak el fejlesztések is. A munkát mérnökök készítették, és ezért szerinte mindössze aktualizálni kellene a dokumentumot, nem pedig egy teljesen újat elkészíttetni több mint 60 millió forintért. Hasonlóan érvelt a Fidesz–KDNP frakcióvezetője, Csizmadia Péter is, de Péterffy Attila baloldali polgármester azt mondta, hogy „háború” idején nem egy 10 évvel ezelőtti dokumentumot fognak használni, és ennek ellenkezőjéről őt nem is lehet meggyőzni.