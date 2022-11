Ennek idestova másfél hónapja, azóta se visszautalás, se értesítés – állítja olvasónk, majd felteszi a kérdést, hogy "az adóosztályon vajon mennyi az ügyintézési határidő? A jó munkához idő kell, de az el nem végzetthez még több. Kíváncsian várnám a hivatal válaszát".

Egyébként a mo.hu oldalon a Központi Azonosítási Ügynök (KAÜ) szolgáltatással (ügyfélkapus regisztrációval, vagy elektronikus személyi igazolvánnyal) lekérdezhetőek az adataink az adott önkormányzattal kapcsolatos adófizetési kötelezettségeinkről, akár így is láthatjuk, hogy mennyi elmaradásunk, befizetésünk, esetleg túlfizetésünk van. Ezt az e-önkormányzat portálon tehetjük meg, miután erre a LINK-re kattintva kiválasztottuk a települést.

Ugyanitt az adófizetési opciót kiválasztva az adónkat is be tudjuk fizetni, ha szeretnénk. Főként azért fontos ez, mert például Pécsen az ingatlanadó és a telekadó második féléves befizetési határideje is éppen november elejére is eshet.