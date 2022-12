Ruzsa Csaba alpolgármester szerint az elmúlt évtizedek legnagyobb gazdasági fejlesztése indulhat el ezzel, de ha most nem dönt az önkormányzat a vásárlásról, akkor Pécs nem jut hozzá a telekhez.

Csizmadia Péter fideszes frakcióvezető azt mondta, hogy a "régi bűnnek hosszú az árnyéka", hiszen azért akarják megvenni hitelből megvenni a területet, mert miután 2006-ban odaadta az állam Pécsnek a laktanyát, 2008-ban botrányos szocialista ingatlanmutyival egy szerencselovagnak játszották át azok, akiket csak "csokitolvajok közösségeként" emlegettek. Semmi szükség nem lenne a visszavételre, ha a baloldal nem kótyavetyéli el az ingatlant; nem kellene hitelből megvenni, hanem már sok százmillió forintos iparűzési adóbevételt hozna a városnak. Megjegyezte, az ügy hasonlít a Bőrklinika és a Mandulás kemping botrányos cseréjére, ahol szintén helyzetbe akarták hozni a szocialista holdudvarukat.

Kiemelte, a barnamezős beruházást, az ipari parkok fejlesztését támogatandónak tartják, de nem ilyen módszerekkel. Egyben azt is javasolta, hogy hitelfelvétel helyett a Pécsi Vagyonhasznosító Zrt. vásárolja meg az ingatlant, hiszen a baloldali önkormányzat szerint jól működik a cég, nemrég a Tettye Forrásháznak is megvette az irodaházat.

Ebből azonban a baloldal nem kért, inkább a hitelből történő vásárlás mellett tették le a voksukat.

Az ÖPE-KDNP frakcióvezetője, Kővári János is hasonlóan érvelt, szerinte is meg kellene vizsgálni, hogy a hitelfelvételen kívül milyen más lehetőségek vannak például arra, hogy az egyetemmel tárgyalva szolgáljon városi célokat a terület, vagy pályázati forrás bevonásával vegyék meg a telket.

A korábban a városvezető koalícióból kilépett Topán László képviselő, a Tiszta Kezek frakció tagja már a szerdai közgyűlés másik – az adóváltoztatással kapcsolatos – napirendjénél is azt mondta, hogy azzal csak az Áper megvételéről szóló súlyosabb ügyről akarták meg elterelni a figyelmet. Rajta kívül Berényi Zoltán, ÖPE-s képviselő is azt tudakolta, hogy végül mennyibe fog kerülni ez a telekvásárlás a pécsieknek, hiszen még bontást, infrastrukturális fejlesztést is végre kell hajtani ahhoz, hogy oda cégek települhessenek le.

Barkóczi Csaba, fideszes képviselő részéről az is felmerült, hogy egy ilyen fajsúlyos ügyben, egymilliárdos hitel felvételével kapcsolatban miért nem kérdezik meg a pécsieket, hogyha már a tűzifa osztásról és a tűzijáték megtartásáról megtették. Péterffy szerint ez egy bonyolult döntés és egy negyven oldalas információ csomagot a pécsiek számára átnyújtani, hogy mérlegeljék, legalább fél év lenne.