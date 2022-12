Elkészült a Nagyharsányi Szoborpark új fogadóépülete és megújult a Kikerics panorámasétány is. Befejeződött a dunaszekcsői Telelő-Duna és a Felső-zátonyi mellékág élőhely-rekonstrukciója. Horvát-magyar együttműködésben a Hidden Landscapes Interreg-projekt is folytatódott, melynek keretében a Pintér-kert Arborétumban valósultak meg fejlesztések, valamint a Tettye Oktatás Központ épületének felújítása is zajlik.