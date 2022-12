Munkában az adóellenőrök 1 órája

Hamisított ruhákra, mosószerekre is bukkantak a revizorok

Idén is bővelkedett érdekes esetekben a NAV baranyai igazgatóságának a munkája: többek közt hamis mosószereket, ruhákat foglaltak le az év során, de az illegális piacon teret hódító Elf Bar kiszűrésén is munkálkodtak, a szabályos foglalkoztatásra is kiemelten ügyeltek, rendezvényeken is vizsgálódtak.

A dolgozók szabályos foglalkoztatását idén is rendszeresen ellenőrizték a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) baranyai munkatársai – tapasztalataik szerint leginkább az építőiparban jellemző, hogy a kivitelezők nem jelentik be időben – a munkavégzés megkezdése előtt – az alkalmazottakat, hanem megvárják, míg mindenki felveszi a munkát, és csak ezt követően értesítik a könyvelőt. – Ha a munkáltató el szeretné kerülni a tetemes mulasztási bírságot, a közzétételi eljárást és az adóvizsgálatot, minden esetben a munka megkezdése előtt kell gondoskodnia valamennyi dolgozója bejelentéséről, valamint ellen­őriznie kell, hogy a bejelentések valóban megtörténtek, azaz a NAV a bejelentésekről a visszaigazolást megküldte – hangsúlyozza a hivatal.

Júniusban a hazai illegális piacon egyre nagyobb teret hódító, új típusú eldobható elektromos cigarettára, az Elf Barra fókuszált a NAV: a Szabályozott Tevékenységek Felügyeleti Hatóságával karöltve több akciót is szerveztek, hogy ezt a fiatalok körében is népszerű speciális dohánygyártmányt kiszűrjék a feketepiacról. A baranyai revizorok októberben a Pécsi Napok rendezvényein is jelen voltak, és a korábbi belvárosi rendezvények ellenőrzési eredményeihez képest jelentős javulást tapasztaltak a hivatal munkatársai a jogkövetési hajlandóságban. Tucatnyi kitelepült árusnál és vendéglátónál vizsgálódtak, de csak egy adózó akadt, aki elmulasztott nyugtát adni a próbavásárláskor. A rendezvényen feketefoglalkoztatás miatt szintén nem kellett elmarasztalni egy adózót sem.

Novemberben a hamis termékeké volt a főszerep – egy közismert internetes hirdetési oldalon a hirdető különböző termékeket kínált feltűnően kedvező áron, előrefizetéssel, és személyes átvétellel. A pénzügyőrök rendeltek a különféle, „márkás” termékekből. Az átvételkor, meggyőződve a termékek hamis voltáról, igazolták magukat és tájékoztatták az eladót, hogy iparjogvédelmi jogok megsértése miatt az árut lefoglalják, valamint szabálysértési eljárást indítanak. A lefoglalt 23 hamis termék között volt mosógél, öblítő, mosogatószer, ruházati termékek, lábbelik. A védjegyjogosult hozzájárulása nélkül forgalomba hozott, ismeretlen összetételű és minőségű termékeket megsemmisítették. Az év során az ügyfélkapu belépési adatokra való fokozott odafigyelésre is felhívták a figyelmet: egyre többször fordul elő, hogy a könyvelő, adótanácsadó nem meghatalmazottként, hanem az ügyfeleik adataival (felhasználónév, jelszó) az ügyfélkapun bejelentkezve intézik helyettük adóügyeiket. – Ez a helytelen gyakorlat visszaélésekre ad lehetőséget és későbbi vitás helyzetekben megnehezíti a felelősség megállapítását – intett óvatosságra a NAV.

