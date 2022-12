Megszűnhetnek több helyen az orvosi ügyeletek a kormány tervezett egészségügyi átalakítása nyomán. Az intézkedés megyénkből Harkányt és Vajszlót érinti.

A fürdővárosban az egyik legfontosabb változás a jövő évre vonatkozóan, hogy az orvosi ügyelet Siklósra kerül át, a kormány egészségügyi átalakítási tervei szerint ugyanis megyénként 3-4 úgynevezett Járási Sürgősségi Alapellátási Központ működne, így a mostani, csaknem tucatnyi orvosi ügyeleti pontból néhány maradna. Harkányban korábban ragaszkodtak a háziorvosi ügyelethez, nem csak a helyi és a környékbeli falvakban élő lakosok miatt, hanem a turisták miatt is, hiszen azok számára is biztosított volt az ellátás, akik több napot, vagy akár egy hetet töltöttek a városban. Ugyanakkor az orvoshiány miatt már nagyon nehezen tudták megszervezni az ügyeletet. Egyfajta piaci verseny is kialakult, tehát majdhogynem licitáltak a városok az orvosokra, nem kis anyagi terhet róva ezzel az önkormányzatra.

– Több Harkányhoz hasonló önkormányzat meg sem tudja finanszírozni ezt, de mi kitartottunk az elmúlt időszakban, azonban augusztusban bekövetkezett az a helyzet, hogy nem volt orvos, így át kellett irányítani a pácienseket a siklósi ügyeletre

– mondta Baksai Endre Tamás, Harkány polgármestere a múlt heti közmeghallgatáson.