Az év elején Terehegyen felújították, bővítették a játszóteret, és egy fitneszparkot is telepítettek a területre, ugyanígy az idei évben valósult meg a skanzen felújítása. A sportcsarnok bejáratait akadálymentesítették, és a belső terét egy mobil térelválasztó fallal látták el. Hétmillió forint értékben a város több pontján feltöltötték az ütőkátyúkat, körülbelül 6,3 millió forint értékben a hegyen mart aszfaltos bedolgozást végeztek. Az üdülőterületen a Vörösmarty és a Berek utcában az árkokat kipucolták, és 15 új bejáróhidat is létesítettek a megfelelő csapadékvíz-elvezetés érdekében. A két évvel ezelőtti földrengés következtében a Petőfi utcában az egyik ingatlan szennyvízelvezető rendszere meghibásodott, illetve az utca egy jelentős hosszán maga a fő gerincvezeték is elmozdult, melyet vis maior pályázati támogatásból sikerült helyreállítani.