A villányi önkormányzat szintén nyertes pályázatának köszönhetően a Villányban letelepedni szándékozó vállalkozásoknak tudnak majd közművesített telkeket biztosítani. Ezen kívül a projekt része egy csarnok építése is a leendő ipari parkban, amely a Virágos feletti területen (az M6-ost és a Villányt összekötő út közvetlen szomszédságában) helyezkedne el. Mayer István, Villány polgármestere örömmel számolt be a pályázati sikerről, hiszen – mint azt lapunknak korábban elmondta – a vállalkozók részéről komoly érdeklődés van az ipari terület iránt.

Harkányban idén alakították ki

A harkányi önkormányzat a korábbi pályázati ciklusban nyert támogatást ipari park kialakításra, idén márciusban meg is kezdődtek a munkálatok. A fürdőváros északi határában, a volt gépállomás területén kiépítették a szennyvízhálózatot, az ivóvízhálózatot, a gázvezeték-hálózatot, és teljesen új villamos hálózatot kapott a terület a fogyasztási igényeknek megfelelő kapacitással. A parcellákhoz vezető belső úthálózat is elkészült, az utolsó nagy része a fejlesztésnek pedig egy – önkormányzati feladatellátás céljára szolgáló – új szociális és irodaépület építése.

A fejlesztés létjogosultságáról Baksai Endre Tamás, Harkány polgármestere korábban úgy nyilatkozott: a város gazdasága az ipari parkkal kevésbé függ majd az idegenforgalomtól, és hogy ennek mennyire nagy a jelentősége, arra a pandémia időszaka is rávilágított. A fejlesztés új lehetőségeket kínál a könnyűipari, agr­áripari vállalkozások számára, miközben megoldódott egy kihasználatlan terület hasznosítása is.